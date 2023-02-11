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Канчельскис: «С потенциалом Мамаева его карьера могла бы и поуспешнее быть»

Канчельскис отреагировал на завершение карьеры полузащитника Павла Мамаева
Мария Куцубеева
Корреспондент
Павел Мамаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на завершение карьеры полузащитника Павла Мамаева. Об этом экс-игрок «Краснодара» и ЦСКА объявил 11 февраля.

«С потенциалом Павла его карьера могла бы и поуспешнее быть. Он много, чего увидел, многое сделал для российского футбола и футбола в целом. Не знаю, может, я так критично отношусь, но он бы мог большего достичь, сделать карьеру получше. В любом случае жизнь продолжается! Не вечно же в футбол играть. Мы не молодеем с каждым годом. Пожелаю ему удачи, где бы он не был. Главное, чтобы было здоровье, остальное все будет нормально», — сказал Канчельскис «СЭ».

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.

За основную сборную России Мамаев дебютировал в 2010 году. В составе национальной команды полузащитник провел 15 матчей.

Андрей Канчельскис
Павел Мамаев
РПЛ
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