Канчельскис: «Если у Пиняева есть предложения в Европе, то ему нужно собирать чемоданы и бежать туда»

Канчельскис заявил, что Пиняеву нужно уезжать в Европу, если поступит предложение

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис заявил, что полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву нужно уезжать в Европу.

«Если говорить о возможном переходе Пиняева в «Локомотив», то я не понимаю этого. У «Локомотива» большие шансы на вылет, а самарцы останутся в РПЛ, зачем тогда Сергею уходить к красно-зеленым? У Пиняева же был интерес от «Манчестер Юнайтед», поэтому если у него есть предложения, то ему нужно быстро собирать чемоданы и бежать любым способом в Европу», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 Пиняев провел за «Крылья Советов» 12 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт 17-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,7 миллиона евро.