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Сегодня, 12:44

Радченко считает, что матч «Сочи» — «Спартак» не будет результативным

Руслан Минаев
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал предстоящий матч «Сочи» и «Спартака» в 16-м туре РПЛ.

«Сочи» в этом сезоне не так ярко выглядит, как в прошлом. Поэтому возможно, что в 16-м туре «Спартак» одержит победу над сочинцами, он приложит к этому все усилия.

Сочинцам нужно правильно подготовиться к противостоянию с Соболевым и Промесом, которые сейчас в хорошей форме, тогда все будет хорошо. Не думаю, что эта игра будет с обилием голов», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

Команды встретятся 5 ноября. Начало — в 14.00 (мск).

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-sochi-nuzhno-podgotovitsya-k-protivostoyaniyu-s-sobolevym-i-promesom-togda-vse-budet-khoro-1403982/
Дмитрий Радченко
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