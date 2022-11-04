Радченко считает, что матч «Сочи» — «Спартак» не будет результативным

Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал предстоящий матч «Сочи» и «Спартака» в 16-м туре РПЛ.

«Сочи» в этом сезоне не так ярко выглядит, как в прошлом. Поэтому возможно, что в 16-м туре «Спартак» одержит победу над сочинцами, он приложит к этому все усилия.

Сочинцам нужно правильно подготовиться к противостоянию с Соболевым и Промесом, которые сейчас в хорошей форме, тогда все будет хорошо. Не думаю, что эта игра будет с обилием голов», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

Команды встретятся 5 ноября. Начало — в 14.00 (мск).