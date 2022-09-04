Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о желании вернуться к тренерской работе.

— В первой половине нынешнего года вы успели потрудиться в тренерском штабе основной команды при Паоло Ваноли. Есть амбиции вернуться к этой работе?

— У меня главная цель — быть главным тренером.

— «Спартака» или кого-то еще?

— «Спартака» не сразу же, конечно. Но в дальнейшем, в перспективе. А поначалу, конечно... Быть главным тренером. Потому что есть опыт, прошел через работу со многими иностранными и русскими специалистами. Поэтому хотелось бы это передать футболистам. В основном юношам, наверно. Тренерская лицензия категории А у меня уже есть. Но буду подавать документы и на обучение на лицензию Pro, — сказал Ещенко в интервью «Известиям».

28-летний футболист выступал за московский клуб с 2016 по 2021 годы. Он выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, выступая за «Спартак».

В январе 2022 года Ещенко вошел в тренерский штаб Паоло Ваноли в «Спартаке», став ассистентом. В июне 2022 он покинул команду после ухода Ваноли, Ещенко было предложено место в академии, но он не согласился . Однако 4 июня он был назначен заместителем технического директора в академию «Спартака».