Бояринцев: «Нижний Новгород» может показать яркую игру. Главное, чтобы у «Спартака» не было недооценки соперника"

Бояринцев считает, что «Нижний Новгород» может показать яркую игру в матче со «Спартаком»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Нижним Новгородом».

Встреча состоится в воскресенье, 2 октября, и начнется в 19.00 по московскому времени. Игра пройдет в Нижнем Новгороде.

«После уверенной победы в Кубке надо с должным настроем подойти к игре с «Нижним Новгородом», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт». — «Нижний Новгород» может показать яркую игру дома. Главное, чтобы у «Спартака» не было недооценки соперника. Надо правильно настроиться и выйти с желанием победить. Чтобы в этой встрече добиться успеха, красно-белым нужно много двигаться, не отдавать инициативу и стараться доминировать на протяжении всей игры. Нижегородцы в этом сезоне уже преподнес несколько сюрпризов, поэтому не надо пребывать в эйфории от игры с «Зенитом».

После 10 туров РПЛ «Спартак» набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь баллов. «Нижний Новгород» с 12 очками располагается на 10-й позиции.