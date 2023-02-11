Георгий Тигиев: «Дзюба перешел «Локомотив»? Да ну! Думаю, он точно усилит их»

Бывший игрок «Спартака» Георгий Тигиев отреагировал на переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Дзюба перешел «Локомотив»? Да ну! Я не знал. Думаю, он точно усилит их. Артем — один из лучших футболистов России в истории. «Локо» не вылетит — это сто процентов. Артем им поможет, я не сомневаюсь в этом», — цитирует Тигиева «РБ Спорт».

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.