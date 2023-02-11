Георгий Тигиев: «Дзюба перешел «Локомотив»? Да ну! Думаю, он точно усилит их»

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Бывший игрок «Спартака» Георгий Тигиев отреагировал на переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».
«Дзюба перешел «Локомотив»? Да ну! Я не знал. Думаю, он точно усилит их. Артем — один из лучших футболистов России в истории. «Локо» не вылетит — это сто процентов. Артем им поможет, я не сомневаюсь в этом», — цитирует Тигиева «РБ Спорт».
8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.
Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.