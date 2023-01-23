Ловчев: «Раньше главенствующим в приеме всех решений в «Спартаке» был Федун, а сейчас тренер. И это правильная позиция»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в комментарии для «СЭ» высказался о смене руководства красно-белых.

«Я не нахожусь внутри «Спартака», эдакая персона нон грата, но смена руководства в «Спартаке» показывает одну вещь: если раньше главенствующими в приеме всех решений был Федун, а потом Зарема, плюс все ее высказывания, приглашения Камоцци и пошли по списку, то сейчас, с приходом нового руководства, не совет директоров берет игрока. Главенствующим стал тренер. К примеру, вот разговоры о Товареше — это разговор человека, который с ним работал в «Базеле». И это правильная позиция, ведь сам тренер должен определять, кто ему нужен, и он должен отвечать за выбранного футболиста», — сказал Ловчев «СЭ».

Федун являлся президентом московского клуба18 лет. При нем «Спартак» стал чемпионом России (2016/17), шестикратным серебряным призером чемпионата России, бронзовым призером чемпионата России (2017/18), обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка (2016/17) России.