Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:47

Ловчев: «Раньше главенствующим в приеме всех решений в «Спартаке» был Федун, а сейчас тренер. И это правильная позиция»

Ловчев высказался о смене руководства «Спартака»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в комментарии для «СЭ» высказался о смене руководства красно-белых.

«Я не нахожусь внутри «Спартака», эдакая персона нон грата, но смена руководства в «Спартаке» показывает одну вещь: если раньше главенствующими в приеме всех решений был Федун, а потом Зарема, плюс все ее высказывания, приглашения Камоцци и пошли по списку, то сейчас, с приходом нового руководства, не совет директоров берет игрока. Главенствующим стал тренер. К примеру, вот разговоры о Товареше — это разговор человека, который с ним работал в «Базеле». И это правильная позиция, ведь сам тренер должен определять, кто ему нужен, и он должен отвечать за выбранного футболиста», — сказал Ловчев «СЭ».

Федун являлся президентом московского клуба18 лет. При нем «Спартак» стал чемпионом России (2016/17), шестикратным серебряным призером чемпионата России, бронзовым призером чемпионата России (2017/18), обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка (2016/17) России.

Евгений Ловчев
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинку назвали биомусором за фото с русской на Олимпиаде. Виновата во всем Ласицкене?
Четверть миллиона человек на футбольном матче! Невероятный финал Кубка Англии сто лет назад
Песков объяснил невозможность переговоров РФ и Японии по мирному договору
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию
В Кремле объяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Хаджикадунича отреагировал на возможное обращение «Ростова» в суд из-за аренды игрока в «Мальорку»
В «Лацио» опровергли информацию об интересе к Сперцяну
Ловчев — о разрыве контракта «Спартака» с Мевлей: «Он не игрок для больших целей, тем более с иностранным паспортом»
Агент Бальде — о первом голе за «Спартак»: «Он хочет повторить это в официальном матче»
Ловчев — о возможном переходе Рассказова в «Крылья»: «Осинькин хороший дядька, а у таких обычно игроки раскрываются»
Директор «Истанбула»: «Смолов ранее входил в сферу наших интересов, но не в это трансферное окно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Алдонин считает, что клубам РПЛ нужно покупать только сильных легионеров

Агент Хаджикадунича отреагировал на возможное обращение «Ростова» в суд из-за аренды игрока в «Мальорку»