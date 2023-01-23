Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:00

Ловчев — о возможном переходе Рассказова в «Крылья»: «Осинькин хороший дядька, а у таких обычно игроки раскрываются»

Ловчев высказался о возможном переходе Рассказова в «Крылья Советов»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе защитника красно-белых Николая Рассказова в «Крылья Советов».

«Крылья» — вопрос подготовки игроков на продажу. Это доноры, которые готовят игроков и продают. В этой команде не так заметны ошибки, как в «Спартаке». Я долгое время говорил, что такие защитники, как Маслов, который остался в «Спартаке», и Рассказов, не соответствуют уровню команды. Но Маслов хоть чуть-чуть, но прибавляет, вижу это, а Рассказов — нет. С «Крыльями» постоянно идет какой-то обмен: Зиньковский, Соболев и другие. Одни из руководителей «Крыльев» до недавнего времени работали в «Спартаке», поэтому какая-то связь есть. Наверное, Рассказову будут доверять в «Крыльях». Видно, что Осинькин очень хороший дядька, а у таких обычно игроки раскрываются. Но есть и потенциал игрока, а у Рассказова он очень низкий», — сказал Ловчев «СЭ».

16 января Рассказов прибыл в расположение «Крыльев Советов».

25-летний футболист является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей и забил 1 мяч.

Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.

Евгений Ловчев
ФК Спартак (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Четверть миллиона человек на футбольном матче! Невероятный финал Кубка Англии сто лет назад
Украинку назвали биомусором за фото с русской на Олимпиаде. Виновата во всем Ласицкене?
Песков объяснил невозможность переговоров РФ и Японии по мирному договору
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию
В Кремле объяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Хаджикадунича отреагировал на возможное обращение «Ростова» в суд из-за аренды игрока в «Мальорку»
Ловчев: «Раньше главенствующим в приеме всех решений в «Спартаке» был Федун, а сейчас тренер. И это правильная позиция»
В «Лацио» опровергли информацию об интересе к Сперцяну
Ловчев — о разрыве контракта «Спартака» с Мевлей: «Он не игрок для больших целей, тем более с иностранным паспортом»
Агент Бальде — о первом голе за «Спартак»: «Он хочет повторить это в официальном матче»
Директор «Истанбула»: «Смолов ранее входил в сферу наших интересов, но не в это трансферное окно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кафанов: «Песьяков — очень важный игрок для «Ростова»

Барков: «Стадион «Балтики» в 10 раз лучше, чем у участников плей-офф Кубка АФК»