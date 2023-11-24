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РПЛ

Сегодня, 00:34

Деменко: «Личка старается создать хороший микроклимат в «Динамо»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

«Мне ЦСКА больше нравится, хотя Личка старается создать хороший микроклимат в команде. Видно, что он позитивный, открытый человек. Но на сегодня армейцы выглядят более предпочтительно. С другой стороны, «Динамо» — это такой соперник, который может преподнести сюрприз. Тут может выиграть любая команда, а может быть и ничья», — приводит слова Деменко портал «Евро-Футбол.Ру».

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится в субботу, 25 ноября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17.30 (мск).

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками. Бело-голубые также набрали 25 очков, но идут на третьей строчке, опережая красно-синих и находящиеся на четвертой строчке «Крылья Советов» по дополнительным показателям.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Максим Деменко
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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