Экс-игрок «Зенита» Кирицэ — о Педро: «Невероятный футболист с большим будущим»

Бывший защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ в интервью «СЭ» поделился мнением об игре бразильского нападающего Педро.

— Педро — супергуд! Невероятный футболист с большим будущим, я уверен в этом. А как он сыграл со «Спартаком»? Фантастика.

— Такое количество бразильцев в одной команде не перебор?

— Для сборной России это плохо, но бразильцы устраивают настоящий спектакль. Думаю, зрителям это нравится. Не только ведь в «Зените» так, но и во многих европейских командах.

Таков современный футбол, он превратился в огромный бизнес. У нас в Румынии похожая история. Когда я играл, было много воспитанников, а сейчас тьма иностранцев. Не нужно из этого делать трагедию, просто наслаждайтесь шоу. «Зенит» играет очень красиво, — сказал Кирицэ «СЭ».

Педро перешел в «Зенит» из «Коринтиаса» в январе 2024 года. В этом сезоне бразилец провел за петербургский клуб 11 матчей и забил 3 гола.