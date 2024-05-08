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Экс-игрок «Зенита» Кирицэ — о Педро: «Невероятный футболист с большим будущим»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Бывший защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ в интервью «СЭ» поделился мнением об игре бразильского нападающего Педро.

— Педро — супергуд! Невероятный футболист с большим будущим, я уверен в этом. А как он сыграл со «Спартаком»? Фантастика.

— Такое количество бразильцев в одной команде не перебор?

— Для сборной России это плохо, но бразильцы устраивают настоящий спектакль. Думаю, зрителям это нравится. Не только ведь в «Зените» так, но и во многих европейских командах.

Таков современный футбол, он превратился в огромный бизнес. У нас в Румынии похожая история. Когда я играл, было много воспитанников, а сейчас тьма иностранцев. Не нужно из этого делать трагедию, просто наслаждайтесь шоу. «Зенит» играет очень красиво, — сказал Кирицэ «СЭ».

Педро перешел в «Зенит» из «Коринтиаса» в январе 2024 года. В этом сезоне бразилец провел за петербургский клуб 11 матчей и забил 3 гола.

Даниэл Кирицэ. «80 процентов румын — за Россию. Все мы здесь знаем, что такое Украина». Интервью экс-легионера «Зенита» Кирицэ

ФК Зенит
Педро (Зенит)
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