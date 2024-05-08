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Экс-защитник «Зенита» Кирицэ: «Все мои друзья и знакомые хорошо относятся к русским и лично к Путину»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Бывший защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ в интервью «СЭ» рассказал, что 80 процентов жителей Румынии поддерживают Россию в конфликте с Украиной.

— Сейчас В РПЛ играет всего один румынский футболист — Эрик Бикфалви.

— Он уже стал легендой «Урала». Я бы даже назвал его русским и выдал паспорт, ха-ха! Мы познакомились с Эриком, когда он еще играл в Румынии. Могу сказать, что он не только хороший футболист, но и отличный человек. Очень интеллигентный.

— Учитывая политическую ситуацию, в Румынии следят за его игрой?

— Нет, но я хочу тебе признаться: 75-80 процентов жителей Румынии поддерживают Россию. Все мы здесь знаем, что такое Украина — shit! Все мои друзья и знакомые хорошо относятся к русским и лично к Путину. Считают, что он поступил правильно.

Даже больше тебе скажу: я люблю свою родную Румынию, но во что сейчас превратилась моя страна? Все продали, как и украинцы. Ничего нет! Знаю, что ваши клубы и сборная сейчас в международном бане. Для чего? Это несправедливо! Что сделали спортсмены? Нельзя так!

— Вы активно высказываетесь в поддержку России. Не боитесь, что после выхода этого интервью у вас могут возникнуть проблемы в Румынии?

— Наоборот. Я хочу, чтобы все знали. Так и напиши: «Пусть знает вся Европа, что Кирицэ любит Россию!» Я серьезно тебе говорю. У меня даже есть футболка с изображением Путина, хожу в ней в тренажерный зал. А в кабинете стоит статуэтка вашего президента, прямо на видном месте. Можно я передам пожелание российским болельщикам?

— Конечно!

— Время тяжелое, вам нужно подождать. Возможно, руководству стоит рассмотреть вариант с переходом в Азию. Но знайте, что вас поддерживают за рубежом!

И еще хочу сказать вам, чтобы вы болели за сборную Румынии на Евро-2024. Никто в нас не верит, но я считаю, что мы преподнесем сюрприз. Вот увидите! — сказал Кирицэ «СЭ».

Даниэл Кирицэ выступал за «Зенит» с 2002 по 2004 год. Он провел 66 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Даниэл Кирицэ. «80 процентов румын — за Россию. Все мы здесь знаем, что такое Украина». Интервью экс-легионера «Зенита» Кирицэ

ФК Зенит
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