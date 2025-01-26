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Сегодня, 12:40

Бывший игрок «Зенита» Стрепетов считает, что клубу не нужно искать замену Клаудиньо

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов предположил, как будет строиться игра команды после ухода полузащитника Клаудиньо.

«С уходом Клаудиньо игра «Зенита» изменится. Новый стержень пройдет по фамилиям Нино-Барриос-Вендел-Глушенков. Про Вендела и Глушенкова можно сказать: и один, и второй может забить, отдать острую передачу. Это будет новый креатив. Под них Сергей Семак должен подобрать фланги — там могут сыграть Мостовой, Педро, Лусиано, Мантуан... Плюс пришел новый игрок — Луис Энрике, возможностей которого мы пока не знаем. Говорят, он должен «разрывать» правый фланг, владеет великолепной обводкой, скоростью.

Барриосу лучше играть нас своей позиции — в опорной зоне. То, что он провел первый тайм матча с Иорданией в центре обороны, — временное явление. Когда колумбиец в порядке, «выжигает» на подступах к штрафной, я за оборону «Зенита» спокоен. Еще придет Дркушич, который поможет укрепить проблемные зоны.

Я думаю, «Зениту» не надо никого покупать после ухода Клаудиньо. У них достаточно классных игроков для выполнения задачи по завоеванию трофеев. Главное, чтобы они были в форме и не получали травм», — сказал Стрепетов «РБ Спорт».

24 января петербургский клуб победил в товарищеском матче сборную Иордании со счетом 1:0, гол забил нападающий Александр Соболев.

Источник: РБ Спорт
Клаудиньо
ФК Зенит
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