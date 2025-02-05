Угаров: «Спартак» покупает и продает игроков, а эффект один и тот же — пятое или шестое место»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал трансферную политику «Спартака».

«Спартак» остается для меня темной лошадкой. То кого-то покупает, то кого-то продает, а эффект один и тот же — пятое или шестое место. Я не сторонник того, чтобы постоянно менять состав. Изменения нужны, но они должны быть редкими и точечными. Если нет стабильности в составе, игроки сами не относятся к своему клубу серьезно. У «Спартака» после Романцева никакой стабильности нет. Команда один раз стала чемпионом, и то сумбурно. После этого все закончилось», — цитирует Угарова Metaratings.

«Спартак» в зимнее трансферное окно официально подписал голкипера ЦСКА Илью Помазуна. Кроме того, сообщалось, что красно-белые ведут переговоры по трансферу Ивана Илича («Торино»), Пабло Солари («Ривер Плейт») и Леви Гарсии (АЕК).