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Сегодня, 21:01

Александр Гацкан назвал игру «Оренбурга» главным открытие сезона в РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший капитан «Ростова» Александр Гацкан ответил на вопрос, какая команда является открытием текущего сезона.

«Думаю, что это «Оренбург». У них классный тренер, команда показывает отличный футбол. В каждом матче они нацелены на атаку. Но не нужно забывать, что всю игру «Оренбурга» определяют легионеры. В команду пришли интересные ребята, они и вывели их на новый уровень. Но, по моему мнению, «Оренбург» команда домашняя, на своем поле они просто великолепны, но вот в гостях испытывают проблемы.

Еще приятно удивляет «Урал». С приходом Гончаренко они преобразились, и стали демонстрировать хорошую игру. Набирают очки, есть результат. Гончаренко — отличный тренер», — сказал Гацкан «РБ Спорт».

После 16 туров «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gatskan-orenburg-otkry-tie-ny-neshnego-sezona-rpl/
Александр Гацкан
ФК Оренбург
ФК Ростов
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