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Сегодня, 22:55

Титов — об игре Дуарте против «Динамо»: «Для него два ляпа за матч — уже неплохо»

Титов оценил игру защитника Дуарте в дерби с «Динамо»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру защитника Дуарте в дерби с «Динамо».

— Это матч показал, что Джикия — теперь игрок запаса, и что в РПЛ в центре обороны красно-белых будут выходить Бабич и Дуарте?

— Посмотрим. Рано ставить крест на Георгии. Это спорт, футбол. Все бывает. Одна ошибка, травма, и все меняется кардинальным образом. В моей карьере бывали такие случаи. Понятно, что сейчас Бабич выглядит великолепно. При нем в старте «Спартак» играет на ноль. Этот факт никуда не денешь. Джикия, конечно, остается квалифицированным защитником, но тут столкнулся с конкуренцией. Здесь уже нет места сентиментам. Абаскаль в принципе дает возможность проявить себя всем. Просто, считаю, ему надо было сразу же ставить в состав Бабича. Его класс виден невооруженным взглядом. Человек поиграл в Испании, в сборной Сербии. Сегодня, правда, один раз он ошибся.

— Это когда же?

— В атаке, когда с левого фланга отпасовал в центр и обрезался. Уж не знаю, как он там оказался. Каждый должен заниматься своим делом. Бабичу надо играть на своих козырях — обороняться и отдавать первую передачу. Наверное, он и сам это прекрасно понимает.

— Дуарте прибавил?

— По сравнению с тем, что было в прошлом сезоне, уже , конечно, лучше. Он потихоньку адаптируется. Другое дело, что процесс этот затянулся. Сегодня он допустил всего пару ляпов. Для него это неплохой показатель. Это не прежний Дуарте. Н о не будем иронизировать дальше. Парень еще молод, будет прибавлять. Просто нужна конкуренция. Кто ему ее составит? Может быть, Маслов, возможно, Литвинов. Время покажет. Пока Абаскаль верит именно в Дуарте. Мне бы хотелось посмотреть на него в деле в матче с ЦСКА через тур.

Александр Соболев в&nbsp;матче против &laquo;Динамо&raquo;. «Снимаю шляпу перед Соболевым. Идеальный пас!» Титов — о победе над «Динамо»

Егор Титов
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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