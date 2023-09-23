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23 сентября, 23:10

Титов: «Сейчас болельщики ЦСКА видят, почему клуб продал Карраскаля и Медину»

Титов оценил игру новичков «Динамо»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру новичков «Динамо» и порассуждал о перспективах Медины в команде Абаскаля.

— Что скажете о новичках «Динамо» — Чавесе, Бителло, Карраскале?

— Чавес сегодня едва не забил, когда попал в крестовину. Немного перекрутил мяч, послал его по уходящей траектории. Если бы была приходящая, то мяч залетел бы в «девятку». Видно, что мастер. В сборную Мексики просто так никого не приглашают. Бителло тоже в целом оставил неплохое впечатление. «Динамо» перестраивается. В последние 20 минут матча мне, признаюсь, было боязно. Думал, что можем пропустить. Спасибо Максименко, который здорово сыграл в двух эпизодах.

— А как вам Карраскаль? Может быть, не зря ЦСКА с ним расстался?

— В этом ключе я бы тогда говорил не только о Карраскале, но и о Медине, который перешел в «Спартак. Причем Карраскаль побыстрее. Медина — более медленный исполнитель, тягучий. И я не вижу, как он будет играть в тот футбол, который сейчас показывает «Спартак» — быстрый, в одно-два касания. Не знаю, на каком месте мы можем увидеть парагвайца Поэтому он, наверное, и не принял участия в дерби, остался в запасе. Есть более резкие и подвижные Зиньковсикй, Бонгонда. Вряд ли Медина может вытеснить Мартинса или Пруцева.

— Но у него есть свои сильные качества.

— Да, техничный, со светлой футбольной головой. Но у нас немного другой чемпионат. Так что я бы ваш вопрос не разделял на Карраскаля и Медину. Они, что называется, идут в паре. Понимаю, ЦСКА, который решил с ними расстаться, да еще и заработал на трансферах. Здесь нужно отдать должное менеджменту армейцев. Думаю, болельщики ЦСКА сейчас увидели, почему клуб решил не сохранять этих исполнителей, а продал их, да еще и в команды-конкуренты.

Александр Соболев в&nbsp;матче против &laquo;Динамо&raquo;. «Снимаю шляпу перед Соболевым. Идеальный пас!» Титов — о победе над «Динамо»

Егор Титов
Хесус Медина
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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