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Сегодня, 22:40

Титов — о голевом пасе Соболева в дерби: «Все сделал идеально!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ.

— Получили удовольствие от дерби?

— В предыдущих матчах «Спартак» и «Динамо» приучили нас к граду голов. 3:3, 4:1... Многие болельщики ждали продолжения феерии. Но мы ее в итоге не увидели.

— Почему?

— Думаю, свою роль сыграл быстрый гол красно-белых. Дальше уже команда Абаскаля действовала по счету, отдала инициативу. «Динамо» имело шансы отыграться, в какой-то степени красно-белым повезло. Но сейчас нужно говорить о том, что «Спартак» вновь не пропустил. Это важно, это радует. Команда поднялась на четвертое место, она в гонке. Плотность в таблице очень высокая. Все впереди. Считаю, сейчас надо отбросить эмоции в сторону. Мол, «Спартаку» надо было играть агрессивнее, давить. Нет! На первый план сегодня выходит результат. Важнейшая победа над принципиальным соперником, который к тому же до дерби находился выше нас на два балла.

— Но наиграл ли «Спартак» на победу?

— По количеству моментов «Динамо», наверное, «Спартаку» не уступило. Где-то повезло, где-то выручили Селихов, которому желаю здоровья, Максименко, великолепно вышедший на замену, и защитники. Важно, кто как распоряжается своими шансами. Красно-белые забили, бело-голубые — нет. Счет на табло. По идее, наверное, матч был равный. Но имеем то, что имеем. Важнейшие три очка. Идем дальше.

— Восхищены результативным пасом Соболева? Некоторые даже считают, что его роль в голе больше, чем удар Бонгонды.

— Ну нет, я бы все-таки не принижал роль Бонгонды. Принять такой мяч, обработать на скорости одним касанием, пробросить себе на ход, да еще и под левую ногу, успеть пробить, так как его накрывал соперник, — дорогого стоит! Если бы он сделал паузу, лишнее касание, его бы заблокировали. Так что, конечно, нужно отдать должное легионеру.

— Но как быть с пасом Соболева?

— Саня увидел рывок Бонгонды, находясь у бровки! Пас просто великолепен. Я люблю футбол не только за голы, но и за блестящие передачи. Тут снимаю перед Соболевым шляпу. Все выполнено идеально.

Александр Соболев в&nbsp;матче против &laquo;Динамо&raquo;. «Снимаю шляпу перед Соболевым. Идеальный пас!» Титов — о победе над «Динамо»
Егор Титов
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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