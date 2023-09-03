Титов: «Литвинов — единственный, кто может отдать пас на 20-30 метров. Но против «Краснодара» выходит Умяров»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» рассказал, что думает о поражении красно-белых от «Краснодара» (0:2) в 7-м туре чемпионата России. Он также прокомментировал игру хавбека Руслана Литвинова.

— Результат, увы, закономерен, — констатирует Титов. — Зачем что-то выдумать и что-то натягивать хотя бы на ничью... Счет на табло. «Краснодар» оказался объективно сильнее. Можно поздравить город Краснодар с тем, что за последние несколько лет на стадионе был аншлаг. Это здорово. Ну и команда Ивича не подвела своих болельщиков.

— Гильермо Абаскаль удивил вас стартовым составом?

— У меня, как у спартаковца, много вопросов по составу.

— Почему?

— Вспоминаю наше время. Мы играли одним составом чемпионат России, Кубок, Лигу чемпионов. Иногда в неделю проводили по три матча. И ничего! Никакой ротации. «Спартак» здорово сыграл против «Динамо» в Кубке. С этим сложно спорить. Но почему те футболисты, которые прекрасно себя проявили в дерби, сегодня остались в запасе? Я прежде всего имею центр поля. В частности, Литвинов и Пруцев особенно в первом тайме против бело-голубых дали команде скорость. Разве они не заслужили шанс выйти с первых минут против «Краснодара»? У парней кураж, задор, победный дух. Так ставьте их дальше! Почему нет? Но в «Спартаке» какая-то своя логика. Я, признаюсь, сильно удивлен. Вновь в старте оказались футболисты, которые в итоге не попали в игру. Достаточно посмотреть на ту замену, которую Абаскаль произвел в перерыве.

— То есть, тренер признал свою ошибку, поменяв Умярова на Литвинова?

— Получается, так. Литвинов — единственный футболист в этом «Спартаке», который может отдать среднюю или длинную передачу на 20-30 метров. У него просто прекрасные пасы — те, которыми отличался наш «Спартак». Руслан способен разрезать центральную зону и вывести атакующего игрока на удобную позицию. Но он не попадает в старт... То же самое могу сказать и про Пруцева, который дает объем и скорость, креативен, отрабатывает сзади.

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