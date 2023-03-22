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Атаманенко: «В России считали, что без полиции на футболе обойтись невозможно. Мы это изменили»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о своем приходе в московский клуб в 2014 году.

«На тот момент мы вели ряд консалтинговых проектов. Среди наших клиентов были и РПЛ и топ клубы из Российской Федерации. Если говорить о той системе обеспечения безопасности при проведении матчей, которая сейчас считается нормой в российском футболе, это, в первую очередь, использование стюардов (контролеров-распределителей, как их назвали в России) вместо избыточного присутствия на стадионе полиции.
Изначально мы применили такую систему в «Шахтере». На наш опыт обратили внимание в России. На тот момент все считали, что невозможно обойтись без полиции. Мы начинали ровно с этого же. На старом стадионе, который был через дорогу от «Донбасс Арены», было на матче до 1200-1300 человек полиции, что совсем не создавало атмосферу праздника. Поэтому мы убедили местных руководителей, отвечавших за безопасность, что возможно по-другому. Мы возили их в Европу показать лучшие практики, и совместно реализовали концепцию со стюардами. Сейчас это норма в России. Рад, что это случилось с нашей помощью. Современный спорт — это индустрия развлечений, ты должен создавать правильную атмосферу», — приводит Sport24 слова Атаманенко.

Ранее Атаманенко прокомментировал свое назначение на должность исполнительного директора ФНЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-22-atamanenko-v-rossii-schitali-chto-nevozmozhno-oboytis-bez-politsii-na-futbole-my-eto-izmenili
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