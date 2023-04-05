Андрес Понсе: «Кадыров — отличный человек. Его присутствие на матчах «Ахмата» было важным для каждого игрока»

Бывший нападающий «Ахмата» Андрес Понсе, сейчас выступающий за «Акрон», поделился своим мнением о президенте Чеченской Республики Рамзане Кадырове.

«Отличный человек, который каждый день, когда ему было удобно, мог посещать тренировки «Ахмата». Его присутствие на домашнем матче было важным для каждого игрока Грозненского клуба. Дарил ли он мне подарки? Случалось, что Кадыров дарил футболистам машины и другие подарки, но у меня нет никакого подарка от Рамзана Ахматовича — только давали премиальные за победу.

Я не так много общался с Кадыровым, поэтому мне сложно сказать, какой он человек. Однако его вклад в сам клуб «Ахмат» и футболистов просто колоссальный. Его мнение всегда было важным для нас», — приводит Sport24 слова Понсе.

Понсе выступал за «Ахмат» с июля 2019 года по август 2021 года. Сезон-2020/21 он провел в аренде в «Роторе».