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Масалитин — о столетии ЦСКА: «Пока мы едины, мы непобедимы»

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «СЭ» поздравил армейцев со 100-летним юбилеем.

«Понятно, что преданность превыше всего. Не просто так на протяжении всего времени ЦСКА старался. У клуба получалось быть на первых позициях. Имею в виду не только футбол, но и весь спорт. Поэтому, пока мы едины, мы непобедимы.
В свое время, когда я приходил в ЦСКА, футбол был чуть-чуть в стороне. В то время был волейбол, баскетбол, гандбол и хоккей. Такие игровые виды спорта были флагманом. Футбол чуть выпадал. Не было таких хороших результатов. Потом мы пришли, подняли команду, как смогли. После того, как мы вылетели в Первую лигу и поднялись обратно, ЦСКА показывает достаточно хорошие результаты», — сказал Масалитин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Официальным днем основания спортивного клуба армии считается 29 апреля 1923 года. В этот день прошел футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы.

Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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