Масалитин о матче ЦСКА — «Нижний Новгород»: «Галактионов тактически переиграл Федотова»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о поражении армейцев в матче 16-го тура чемпионата России с «Нижним Новгородом» (0:1).

«Галактионов сегодня тактически переиграл Федотова. Когда ты готовишься к такому матчу, то разбираешь игру соперника, учитываешь плюсы и минусы. Федотов по такой же схеме 5-4-1 в обороне играл и в «Сочи». Схема не сработала — перекрыли Карраскаля, Медину. Средняя линия ЦСКА в подыгрыше — никак и ни о чем, — цитирует Metaratings Масалитина. — У ЦСКА можно смело вычеркивать четырех человек из командных действий. Если схема у тебя не работает, то нужно перестроиться. Федотов не перестроился и до последнего гнул свою игру. Внятной игры от ЦСКА впереди мы так и не увидели».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков. «Нижний Новгород» занимает 12-е место с 16 очками.