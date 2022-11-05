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5 ноября, 23:08

Масалитин о матче ЦСКА — «Нижний Новгород»: «Галактионов тактически переиграл Федотова»

Мария Гусева
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о поражении армейцев в матче 16-го тура чемпионата России с «Нижним Новгородом» (0:1).

«Галактионов сегодня тактически переиграл Федотова. Когда ты готовишься к такому матчу, то разбираешь игру соперника, учитываешь плюсы и минусы. Федотов по такой же схеме 5-4-1 в обороне играл и в «Сочи». Схема не сработала — перекрыли Карраскаля, Медину. Средняя линия ЦСКА в подыгрыше — никак и ни о чем, — цитирует Metaratings Масалитина. — У ЦСКА можно смело вычеркивать четырех человек из командных действий. Если схема у тебя не работает, то нужно перестроиться. Федотов не перестроился и до последнего гнул свою игру. Внятной игры от ЦСКА впереди мы так и не увидели».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков. «Нижний Новгород» занимает 12-е место с 16 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/masalitin-galaktionov-takticheski-pereigral-fedotova-tsska-mozhno-smelo-vychyerkivat-chetyryekh-chel-1405572/

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ФК Нижний Новгород
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