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Сегодня, 16:38

Бывший нападающий ЦСКА Попов рассказал, как выбирал между «Байером» и «Кубанью»

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Экс-форвард ЦСКА и сборной России Денис Попов рассказал, как в свое время отказался от трансфера в «Байер» ради выступления за «Кубань».

«Гинер мне вообще до последнего предлагал продлить контракт. Более того, меня тогда звал «Байер», мы даже виделись с Баллаком в немецкой клинике. Но я уже настолько устал, что хотелось только домой. Поэтому выбрал «Кубань».

Когда пришло предложение от немцев, я пошел за советом к Гинеру. Он мне четко и ясно все растолковал: «Если уедешь в «Байер», все вокруг будут тобой восхищаться. Но если ты решил, что футбол в скором времени уйдет на второй план — езжай в «Кубань». В твоей ситуации нужно выбирать деньги», — цитирует Попова Sport24.

Попов выступал за ЦСКА с 2001 по 2004 год. Всего за красно-синих он провел 82 матча, забил 20 голов и отдал 12 результативных передач. Вместе с командой игрок стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Также в своей карьере футболист защищал цвета «Черноморца», «Кубани», московского «Торпедо», «Химок», минского «Динамо», «Спартака» из Нальчика. За сборную России нападающий отыграл 5 встреч.

Источник: Sport24
Денис Попов
Футбол
РПЛ
ФК Байер
ФК Кубань
ФК ЦСКА (Москва)
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