Масалитин о Божовиче: «Не понимаю, под какими парами он наговорил, что является легендой российского футбола»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слова Миодрага Божовича, который заявил, что является легендой российского футбола.

«То, что Божович назвал себя легендой российского футбола, тоже вызывает удивление. Ну какая из Божовича легенда? Не знаю, под какими парами он это наговорил, но это точно не так. Миодраг работал в 7 командах РПЛ и выиграл один Кубок России. Я понимаю, если бы он несколько раз стал чемпионом России, но это ведь не так. Поэтому в его случае называть себя легендой некрасиво по отношению к таким корифеям тренерского цеха, как Газзаев, Семин и Романцев», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

54-летний специалист из Черногории был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», «Амкара», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».