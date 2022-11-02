Масалитин о Божовиче: «Не понимаю, под какими парами он наговорил, что является легендой российского футбола»

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слова Миодрага Божовича, который заявил, что является легендой российского футбола.
«То, что Божович назвал себя легендой российского футбола, тоже вызывает удивление. Ну какая из Божовича легенда? Не знаю, под какими парами он это наговорил, но это точно не так. Миодраг работал в 7 командах РПЛ и выиграл один Кубок России. Я понимаю, если бы он несколько раз стал чемпионом России, но это ведь не так. Поэтому в его случае называть себя легендой некрасиво по отношению к таким корифеям тренерского цеха, как Газзаев, Семин и Романцев», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».
54-летний специалист из Черногории был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», «Амкара», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования