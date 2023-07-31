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Сегодня, 14:21

Масалитин о работе Безбородова: «Судья поплыл»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о работе арбитра Владислава Безбородова в матче с «Ахматом» (3:2) во 2-м туре РПЛ.

«Судья просто поплыл. Безбородов — арбитр с большим опытом, колоссальным. Был бы новичок — понятно. Но его же позвали к монитору, можно было разобраться! Если ты назначаешь пенальти, даешь пробить, зачем потом идешь пересматривать?» — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

В конце первой половины встречи Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР. Сначала Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того, как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

Источник: Газета.ru
Валерий Масалитин
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
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