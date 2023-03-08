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Масалитин уверен, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ в этом сезоне

Руслан Минаев
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин уверен, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ в этом сезоне.

«Зенит» уже давно чемпион. И будет чемпионом. Когда есть деньги и возможность купить любого игрока, что за рубежом, что внутри страны, то о чем говорить вообще? И когда есть административный ресурс, который позволят запросто выделить российский паспорт двум иностранцам. Ну это нонсенс!» — цитирует Масалитина «Газета.ru».

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо — с августа 2021 года. 24 февраля оба футболиста получили российское гражданство.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» (45 очков) обходит идущий вторым «Спартак» на 8 очков.

Источник: Газета.ru
Валерий Масалитин
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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