Масалитин уверен, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ в этом сезоне

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин уверен, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ в этом сезоне.

«Зенит» уже давно чемпион. И будет чемпионом. Когда есть деньги и возможность купить любого игрока, что за рубежом, что внутри страны, то о чем говорить вообще? И когда есть административный ресурс, который позволят запросто выделить российский паспорт двум иностранцам. Ну это нонсенс!» — цитирует Масалитина «Газета.ru».

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо — с августа 2021 года. 24 февраля оба футболиста получили российское гражданство.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» (45 очков) обходит идущий вторым «Спартак» на 8 очков.