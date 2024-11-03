Колыванов: «Динамо» в обороне нужны мужички попроще. Так играть нельзя»

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мыслями о выступлении бело-голубых в нынешнем сезоне.

«У «Динамо» красивый, быстрый футбол, но проблема одна — оборона. Так играть нельзя. Футболисты не дорабатывают в середине поля, возле своей штрафной, нужно играть ближе, не оставлять пространств, не давать себя обыгрывать. Поэтому постоянно в их ворота залетают голы. «Динамо» в обороне нужны мужички попроще, которые, может быть, не так здорово играют, но умеют отбирать мячи. Думаю, однозначно в зимнее трансферное окно какие-то перемены будут. А чтобы взять кого-то, придется кого-то отдать», — цитирует Колыванова Legalbet.

После 14 туров РПЛ «Динамо» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.