Пименов — о низкой результативности Тюкавина: «Костя делает очень большой объем черновой работы»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов объяснил низкую результативность форварда бело-голубых Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.

«Играя единственного нападающего, всегда очень тяжело забивать много мячей. Конечно, бывали сезоны, когда и Костя забивал много. Но сейчас с партнерами больше взаимодействуют Бителло, Карраскаль и Чавес. А Тюкавин, помимо того что выполняет свои прямые обязанности, хорошо забирает на себя игроков соперника и отвлекает защитников. Порой на этот аспект игры он тратит больше энергии, развязывая тем самым руки полузащитникам «Динамо». Костя делает очень большой объем черновой работы, который, к сожалению, обычные болельщики могут и не видеть», — цитирует Пименова Legalbet.

В этом сезоне 22-летний Тюкавин провел 17 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 2 результативные передачи.