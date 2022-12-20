Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что защитник железнодорожников Тин Едвай на правах аренды перейдет в футбольный клуб «Аль-Айн».

«Это небольшая потеря для «Локомотива». Едвай не так уж и пригодился клубу. У него были и критические ошибки. «Локомотиву» нужно заново строить оборону, так как очень много пропустили в первой части сезона. Сейчас надо все создавать заново. Едвай не тот игрок, вокруг которого можно строить оборону», — сказал Булыкин «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 27-летний хорватский игрок провел 14 матчей, получив 3 желтые карточки.