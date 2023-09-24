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Сегодня, 19:02

Булыкин — о победе над «Зенитом»: «Локомотив» показал, что можно добиваться результата российскими футболистами»

Булыкин отреагировал на победу «Локомотива» в матче против «Зенита»
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» победу красно-зеленых в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

«Конечно, надо поздравить «Локомотив». Хорошо сыграли, бились до конца. Вырвали три очка. Выиграли у чемпиона на их поле. Это дорогого стоит. В этом матче мне понравилось, что в «Локомотиве» играли российские ребята. А в «Зените» россиян было всего пару человек. «Локо» обыграл и показал, что можно добиваться результата российскими футболистами. Я думаю, это правильный путь развития. Иностранцы не помогают развиваться нашему футболу. Нам нужны российские футболисты, которые в будущем будут хорошими кадрами для сборной», — сказал Булыкин «СЭ».

«Зенит» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 15 очками поднялся на шестую строчку.

Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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