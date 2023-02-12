Синама-Понголь: «Дзюба один из самых важных игроков в истории России. Он подает хороший пример детям»

Бывший нападающий сборной Франции и «Ростова» Флоран Синама-Понголь в интервью «СЭ» высказался о переходе форварда Артема Дзюбы в «Локомотив»

«Помню Дзюбу! Он стал лучшим бомбардиром лиги. Тогда это было чем-то особенным. Разрыв контракта с «Адана Демирспор»? Всегда важно знать, где тебе будет лучше. Есть много вещей, о которых мы не можем знать. Значит, для разрыва контракта была причина. Сейчас «Локомотив» для него будет хорошим вызовом! Уверен, что у него все получится, ведь он большой профессионал. Наверняка все фанаты «Локомотива» счастливы, что Дзюба будет играть за их клуб. Дзюба точно один из самых важных игроков в истории России. Он также подает хороший пример детям», — сказал Синама-Понголь «СЭ».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.