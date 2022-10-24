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Сегодня, 12:15

Булыкин: «Пиняеву будет важна зарплата в «Локомотиве»

Булыкин отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к полузащитнику Пиняеву
Руслан Минаев

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к полузащитнику Сергею Пиняеву.

«Если руководство «Локомотива» общалось с представителями Пиняева, значит, Сергей нужен клубу. Главное, какие условия ему предложат железнодорожники.

Пиняев — перспективный парень, но что с ним будет дальше, никто не знает. Еще неизвестно, когда наладится обстановка в «Локомотиве». Сергею будет важна зарплата в клубе. Его переход в «Локомотив» будет зависеть в том числе и от денежной составляющей», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

По данным «СЭ», существует высокая вероятность, что Пиняев и еще несколько игроков «Крыльев» летом окажутся в московском клубе.

Пиняев перешел в самарский клуб из «Чертаново» в июле 2021 года. Его контракт истекает 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает 17-летнего футболиста в 1,7 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету хавбека два гола и одна результативная передача в 10 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-transfer-pinyaeva-v-lokomotiv-budet-zaviset-ot-uslovij-predlozhenny-h-zheleznodorozhnikami/
Дмитрий Булыкин
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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