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Сегодня, 17:24

Колыванов назвал причину расторжения контракта Талалаева с «Торпедо»

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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал «СЭ» отставку главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева.

«Здесь проблема не в Талалаеве. Когда нет результата, любого специалиста убирают. Если команда попадает в премьер-лигу, нужно усиливаться сразу, а не менять тренеров в осенние туры. Смысл выходить в РПЛ? Чтобы взять и весь предыдущий чемпионат в корзину слить?» — сказал Колыванов корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

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Андрей Талалаев
Игорь Колыванов
ФК Торпедо (Москва)
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