Попов: «Лобановский хотел, чтобы я получил украинский паспорт и был заигран за сборную»

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Денис Попов рассказал о том, что в 2001 году мог перейти в киевское «Динамо».

«В 2000 году «Черноморец» занял шестое место в чемпионате России, а я забил восемь мячей. Команду тогда тренировал Байдачный: он доверял молодым, которых в «Черноморце» на тот момент было очень много. Благодаря его работе нами интересовались практически все клубы Премьер-лиги. Перед началом следующего сезона у меня на столе лежали предложения от «Спартака», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА и киевского «Динамо». Лобановский вообще хотел, чтобы я получил украинский паспорт и был заигран за их сборную», — цитирует Попова Sport24.

Попов выступал за ЦСКА с 2001 по 2004 год. Всего за армейский клуб он провел 82 матча, забил 20 голов и отдал 12 результативных передач. Вместе с командой игрок стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Также в своей карьере футболист защищал цвета «Черноморца», «Кубани», московского «Торпедо», «Химок», минского «Динамо», «Спартака» из Нальчика. За сборную России нападающий отыграл 5 встреч.