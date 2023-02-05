Пименов: «Пока у «Зенита» есть бразильцы, он на голову сильнее всех»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.

«Для меня «Зенит» — чемпион. У «Спартака» нет шансов? Шансы есть у всех, но пока у «Зенита» есть бразильцы и внутри раздевалки хорошая атмосфера, он на голову сильнее всех по квалификации игроков. Еще первый тур не прошел, а я уже говорил, что «Зенит» будет в пятый раз подряд чемпионом. Семак очень сильно работает вне поля, внутри коллектива — в этом очень серьезная его заслуга, потому что держать иностранцев и россиян на одной волне дорогого стоит», — цитирует Пименова «Газета.Ru».

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка. «Спартак» идет вторым с 36 очками. На третьем месте расположился «Ростов» (35 очков).

Чемпионат России возобновится в начале марта.