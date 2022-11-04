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Сегодня, 16:15

Мостовой — о Бакаеве в «Зените»: «Он не ошибся, а получил шанс стать чемпионом России»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о положении полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

«Его переход это не ошибка. Во-первых, у Бакаева есть шанс стать чемпионом России. В «Зените» же многие ребята сидят на лавке, а становятся чемпионами. Назови четыре-пять фамилий иностранцев: Клаудиньо, Малком, Вендел, Дуглас. Поставь их в любую другую команду и так же все четверо-пятеро русских сядут на скамейку. Ясно, что мы надеялись, что Бакаев будет получать больше игрового времени, а он получает немного», — приводит слова Мостового «Спорт День за Днем».

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года после того, как у него закончился контракт со «Спартаком». Соглашение с питерским клубом рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 17 матчей, отыграв в общей сложности 480 минут, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/mostovoy-o-bakaeve-v-zenite-on-ne-oshibsya-a-poluchil-shans-stat-chempionom-rossii
Александр Мостовой
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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