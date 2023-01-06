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Сегодня, 17:12

Александр Прудников: «Стоит ли Максименко сменить клуб? Это же «Спартак», а не какой-то там клуб»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников рассказал, в какие команды может уйти вратарь красно-белых Александр Максименко.

«Стоит ли Максименко сменить клуб? Это же «Спартак», а не какой-то там клуб. Они с Селиховым меняли друг друга, поэтому, считаю, что у Максименко было достаточно игровой практики. Максименко же был основным, а у Селихова были травмы. Теперь есть два сильных вратаря: Селихов — номер один, Максименко — номер два.

У Максименко потенциал выше, чтобы быть только вторым вратарем? Возможно, но это только ему решать, сменить ему клуб или нет. В какой клуб он мог бы перейти? Это команда, которая борется за чемпионство, первая пятерка: «Зенит», «Локомотив», «Динамо», «Краснодар». Это я беру глобально по бюджетам и задачам. Максименко явно не захочет в команду, которая борется за выживание», — сказал Прудников Legalbet.

В текущем сезоне 24-летний Максименко провел восемь матчей за «Спартак» во всех турнирах, пропустил шесть голов и четырежды оставлял ворота в прикосновенности.

Источник: https://legalbet.ru/news/prudnikov-nazval-komandi-v-kotorie-iz-spartaka-mozhet/
Александр Максименко
Александр Прудников
ФК Спартак (Москва)
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