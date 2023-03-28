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Ари: «У «Спартака» есть все, чтобы стать чемпионом. Пришло их время»

Ари высказался о шансах «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
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Бывший нападающий «Спартака» Ари высказался о шансах красно-белых на чемпионство в этом сезоне.

«У «Спартака» есть все, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. Уверен, они еще поборются с «Зенитом» и докажут, что сильнее. Лидеры всегда сменяются. Никто не может выигрывать вечно. «Спартак» — большая команда. Пришло их время», — приводит слова Ари Sport24.

«Cпартак» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков после 20 туров. Отставание от лидера чемпионата «Зенита» составляет 8 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-28-ari-u-spartaka-yest-vse-chtoby-stat-chempionom-v-etom-sezone-uveren-oni-dokazhut-chto-silneye-zenita
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
ФК Спартак (Москва)
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