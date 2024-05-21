Бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА Владимир Агапов умер в возрасте 91 года

Бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА Владимир Агапов умер в возрасте 91 года, сообщает пресс-служба армейского клуба.

«Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦСКА.

За свою карьеру Агапов играл за «Спартак» и ЦСКА. В составе красно-белых он выступал с 1953 по 1954 год, за армейцев — с 1955 по 1960 год.

Вместе со «Спартаком» Агапов становился чемпионом СССР в 1953 году, с ЦСКА — обладателем Кубка СССР в 1955-м. В финале против московского «Динамо» (2:1) форвард оформил дубль в ворота Льва Яшина.

На счету Агапова также один матч за сборную СССР.