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Сегодня, 13:45

Бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА Владимир Агапов умер в возрасте 91 года

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА Владимир Агапов умер в возрасте 91 года, сообщает пресс-служба армейского клуба.

«Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦСКА.

За свою карьеру Агапов играл за «Спартак» и ЦСКА. В составе красно-белых он выступал с 1953 по 1954 год, за армейцев — с 1955 по 1960 год.

Вместе со «Спартаком» Агапов становился чемпионом СССР в 1953 году, с ЦСКА — обладателем Кубка СССР в 1955-м. В финале против московского «Динамо» (2:1) форвард оформил дубль в ворота Льва Яшина.

На счету Агапова также один матч за сборную СССР.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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