Нимели: «Люди в России — просто потрясающие! Я чувствовал себя почти как дома»

Бывший нападающий «Спартака» Сильванус Нимели рассказал, что ему больше всего нравилось в России.

«Я подружился со многими людьми. Люди в России просто потрясающие! Я чувствовал себя почти как дома. Еще понравилась Красная площадь. Это очень мощное место. Но туда нужно ходить поздно вечером или даже ночью, когда не так много людей. Я гулял там практически каждую неделю», — приводит Metaratings.ru слова Нимели.

Также он ответил на вопрос, чем занимался в свободное от футбола время.

«Когда в «Спартак-2» были Сакала и Самбу, мы много гуляли по Москве. Иногда заходили в рестораны и в магазины на шопинг. Но Москва настолько большой и красивый город, что мы в основном просто гуляли: брали кофе и сидели где-нибудь в парке», — добавил футболист.

Нимели играл за «Спартак-2» с 2017 по 2021 год. В составе московской команды он провел 109 матчей, забил 23 гола и сделал 15 результативных передач. Также нападающий выступил в РПЛ за главную команду «Спартака» и получил медаль за победу красно-белых в Суперкубке России 2017 года.

На данный момент 24-летний Нимели играет в составе «Сурхана» в чемпионате Узбекистана.