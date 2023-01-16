Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе защитника Николая Рассказова в «Крылья Советов».

«Даже не сомневаюсь, что Рассказов станет основным защитником «Крыльев Советов». У него все для этого есть. Когда человек не получает игровую практику, конечно, он хочет играть. Думаю, этот возможный переход логичен. Хочется, чтобы в «Спартаке» играло больше воспитанников. Он конкурентноспособный футболист. Не знаю, поему так получилось. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ошибся и потерял место — не дело. Надо доверять своим!» — сказал Шмаров «СЭ».

25-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч.

Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.