Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:32

Шмаров — о Рассказове в «Крыльях»: «Ошибся и потерял место — не дело. Надо доверять своим!»

Шмаров отреагировал на возможный переход Рассказова в «Крылья Советов»
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе защитника Николая Рассказова в «Крылья Советов».

«Даже не сомневаюсь, что Рассказов станет основным защитником «Крыльев Советов». У него все для этого есть. Когда человек не получает игровую практику, конечно, он хочет играть. Думаю, этот возможный переход логичен. Хочется, чтобы в «Спартаке» играло больше воспитанников. Он конкурентноспособный футболист. Не знаю, поему так получилось. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ошибся и потерял место — не дело. Надо доверять своим!» — сказал Шмаров «СЭ».

25-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч.

Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.

Николай Рассказов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
5
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
В Запорожской области сообщили об отводе украинских войск в район Артемовска
Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска
Авиаэксперт оценил предложение ЕК отменить оплату за перелеты над Сибирью
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Главный тренер «СКА-Хабаровск» подтвердил, что защитник ЦСКА Карпов находится на просмотре в команде
Источник: 20-летний защитник ЦСКА Карпов может перейти в «СКА-Хабаровск
Осинькин: «Сычевой умеет и готов работать. Очень важно, что он голодный до игры и побед»
«Локомотив» нацелился на футболиста года в Тунисе. Баринов уходит в «Бешикташ»?
«Зенит» не рассматривает возможность переговоров по продаже бразильца Клаудиньо
Черышев может продолжить карьеру в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Кайо заявил, что не может раскрыть детали контракта с «Краснодаром»

«Зенит» не рассматривает возможность переговоров по продаже бразильца Клаудиньо