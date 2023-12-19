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Сегодня, 17:00

Нападающий Максименко — о неудаче в «Урале»: «Свою роль сыграла смена у тренеров требований к игрокам»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Урарту» Артем Максименко объяснил «СЭ», почему у него не сложилась карьера в «Урале», за который форвард выступал с 2021 года.

— Я не так много играл в «Урале», хотелось бы выходить на поле больше, — сказал Максименко «СЭ». — Именно поэтому уходил в аренду в «Балтику» и «Ротор» — за игровым временем. Наверное, свою роль сыграла смена тренеров, и смена требований к игрокам. Сначала был Юрий Матвеев, потом пришел Игорь Шалимов.

— Шалимов объяснил, почему не видит тебя в составе перед арендой в «Балтику»?

— Личного общения с Шалимовым не было. Редко кто из тренеров коммуницирует с игроками. В моей карьере таких специалистов было трое: Алексей Стукалов в «Велесе» и «Роторе», Сергей Игнашевич в «Балтике» и Дмитрий Гунько сейчас в «Урарту».

Максименко перешел в «Урал» в январе 2021 года, за все время он провел за команду 13 матчей и забил 1 гол. Во второй половине сезона-2021/22 форвард играл на правах аренды за «Балтику», а в сезоне-2022/23 — за «Ротор».

В июле 2023 года футболист покинул «Урал», стал свободным агентом и перешел в «Урарту». В составе армянского клуба 25-летний россиянин забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах.

Футбол
РПЛ
ФК Урал
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