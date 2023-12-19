Бывший нападающий «Урала» Максименко рассказал о сорвавшемся переходе в чешский «Яблонец»

Бывший футболист «Урала» Артем Максименко рассказал «СЭ», почему в 2021 году не перешел сначала в чешский клуб «Яблонец», а потом в словенский «Целе».

— У меня было предложение из «Целе» в конце 2021 года, — сказал Максименко «СЭ». — Но я перешел в «Балтику», принял решение после общения с Сергеем Игнашевичем. Плюс перед началом сезона-2021/22, когда играл за «Урал», поступило предложение от чешского клуба «Яблонец».

— Почему не получилось туда перейти?

— Не получилось документально заявить меня за команду. Это самая обидная история в карьере, связанная с европейским клубом. «Яблонец» участвовал в еврокубках, и клуб брал легионеров только в том случае, если они примут участие в международных матчах. Но меня не удалось заявить на групповую стадию Лиги конференций, поэтому переход не состоялся.

В июле 2023 года Максименко перешел в армянский «Урарту». 25-летний россиянин забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.