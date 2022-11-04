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Сегодня, 19:48

Радченко: «Зенит» всегда играет с «Ахматом» сложно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ с «Ахматом».

— «Зенит» всегда играет с «Ахматом» сложно. Понятно, что в предстоящем матче петербуржцы — фавориты, и, скорее всего, выиграют, но гости точно дадут бой. Тренерский штаб «Зенита» наверняка сделал выводы из матча первого круга, где сине-бело-голубые потеряли очки. Кроме того, у грозненцев много перемен, новый тренер, даже можно сказать — новая игра. Хотя «Ахмату», конечно, в любом случае будет сложно на «Газпром Арене».

— Грозненцы учтут ошибки «Сочи» и «Оренбурга», сыгравших в Петербурге и получивших, соответственно, семь и восемь голов? То есть, будет ли пресловутый «автобус»?

— Да, конечно, я думаю, что «Ахмат» закроется, будет действовать на контратаках, искать свои какие-то стандартные положения. Тренер у них опытный, он прекрасно понимает, что в открытый футбол играть с «Зенитом» нельзя, — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится в субботу, 5 ноября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Время начало игры — в 16.30 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-zenit-vsegda-igraet-s-ahmatom-slozhno-no-peterburzhtsy-skoree-vsego-oderzhat-pobedu/
Дмитрий Радченко
ФК Ахмат
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