Канунников о сорвавшемся переходе в «Спартак»: «Был трудный выбор, но я ни о чем не жалею»

Бывший нападающий «Зенита» Максим Канунников вспомнил, как сорвался его переход в «Спартак» в 2017 году. На тот момент футболист выступал за «Рубин».

«На тот момент я правда не знал, как правильно поступить. В «Рубин» тогда вернулся Бердыев. Мне очень нравилось в Казани: атмосфера, коллектив, стадион. И я очень хотел поработать с Бекиевичем. Многие говорили, что с ним прибавляют, что он крутой стратег. А там Лига чемпионов, Москва, новый вызов. Но здесь желание поработать с Бердыевым. Мы говорили с ним на эту тему. Это был трудный выбор. И сложилось так, что я остался в Казани. И не жалею», — приводит «РБ Спорт» слова Канунникова.

Канунников выступал за «Рубин» с июля 2014 года по март 2018 года.

В данный момент 31-летний россиянин является свободным агентом. Его последней командой были «Крылья Советов», он ушел из клуба в связи с истечением срока контракта в июле нынешнего года.