Бывший нападающий «Зенита», тренер клубной академии Дмитрий Радченко прокомментировал победу питерцев над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ (3:1).

— Я предполагал, что «Зенит» выиграет. Команда на протяжении всего сезона показывает, что к таким важным матчам очень хорошо подходит, играет на сто процентов. И было понятно, что «Ростову» будет очень тяжело. Но надо отдать должное — команда очень хорошо подготовилась к этой игре, ростовчане в этом сезоне довольно стабильны, опытные игроки, тренер. Молодцы, они сделали все возможное, чтобы увезти очки из Петербурга.

— Плюс, кажется, тренер «Зенита» на сто процентов угадал с заменами?

— Да, замены однозначно усилили игру — Кузяев вышел и забил, Сергеев отдал классную передачу. Это, конечно, большое преимущество — иметь хорошую, равноценную скамейку запасных, — приводит «РБ Спорт» слова Радченко.

«Зенит» одержал девятую победу в сезоне и укрепил лидерство в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Ростов» занимает 3-е место с 22 очками.