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Сегодня, 20:09

Радченко — о матче «Зенит» — «Ростов»: «Замены однозначно усилили игру питерцев»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что замены питерцев помогли команде победить
Мария Гусева

Бывший нападающий «Зенита», тренер клубной академии Дмитрий Радченко прокомментировал победу питерцев над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ (3:1).

— Я предполагал, что «Зенит» выиграет. Команда на протяжении всего сезона показывает, что к таким важным матчам очень хорошо подходит, играет на сто процентов. И было понятно, что «Ростову» будет очень тяжело. Но надо отдать должное — команда очень хорошо подготовилась к этой игре, ростовчане в этом сезоне довольно стабильны, опытные игроки, тренер. Молодцы, они сделали все возможное, чтобы увезти очки из Петербурга.

— Плюс, кажется, тренер «Зенита» на сто процентов угадал с заменами?
— Да, замены однозначно усилили игру — Кузяев вышел и забил, Сергеев отдал классную передачу. Это, конечно, большое преимущество — иметь хорошую, равноценную скамейку запасных, — приводит «РБ Спорт» слова Радченко.

«Зенит» одержал девятую победу в сезоне и укрепил лидерство в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Ростов» занимает 3-е место с 22 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-zameny-semaka-odnoznachno-usilili-igru-zenita/
Дмитрий Радченко
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