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Сегодня, 06:34

Стрепетов о судействе в матче «Оренбург» — «Зенит»: «У арбитра, работавшего на игре, свои правила футбола»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Алексей Стрепетов остался недоволен работой главного арбитра матча 28-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит» (2:2) Алексея Сухого.

«Судья матча пытался поднять планку единоборств. Но планка единоборств не должна переходить в грубость. Клаудиньо в этой игре очень долго работал с мячом. Почти всю борьбу с ним вели с нарушением правил. И было много таких эпизодов, когда Семак заступался за своих футболистов. Он не хотел, чтобы кто-то из них получил тяжелую травму. Такое впечатление было, что у арбитра — свои правила футбола.
Мы часто спорим по трактовкам правил: была игра рукой или нет, совершен наступ или нет. Единоборства — это другое. Судья матча в Оренбурге превратил единоборства в грязь. Игроки «Зенита» потом тоже стали отвечать. Семак прав, что защищал их, осталось два тура до финиша», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 66 очками в 28 матчах, команда из Санкт-Петербурга досрочно стала чемпионом. «Оренбург» идет на восьмой строчке с 40 очками в 28 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-u-sud-i-rabotavshego-na-matche-orenburg-zenit-svoi-pravila-futbola/
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