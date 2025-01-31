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Бывший переводчик «Динамо» Рейс назвал Бителло на сто прпоцентов неправым в конфликте

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Бывший переводчик московского «Динамо» и агент ФИФА Гильерме Рейс высказался о ситуации с полузащитником «бело-голубых» Бителло.

Бразилец не приехал к началу сборов «Динамо», сообщалось, что он намерен перейти в «Ботафого». Российский клуб уведомил Федерацию футбола Бразилии и команды серии А, что не давал разрешения на ведение переговоров с игроком. Позднее Бителло все же присоединился к московской команде.

«Дело в том, что «Ботафого» продал очень много футболистов и, вероятно, руководство клуба совместно с агентом Бителло придумали план, как выдернуть сильного футболиста из «Динамо». В Бразилии такие хитрости — частая история, иногда даже получается. Бителло не прав в этой ситуации на сто процентов. Когда я работал в «Динамо», такого не было.

Трудно сказать, как лучше поступить руководителям клуба в этой ситуации, но для начала необходимо сесть за стол переговоров и понять, что хочет сам футболист. Если он не хочет играть в России, то он должен отказаться от всех денег, которые ему в будущем положены по контракту. Пока ему не найдут новый клуб, он по-прежнему игрок «Динамо», и должен это хорошо понимать», — сказал Рейс Metaratings.ru.

Бителло является футболистом «Динамо» с сентября 2023 года. В составе московской команды 25-летний хавбек забил 11 голов и отдал 12 результативных передач за 51 игру.

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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