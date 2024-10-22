Экс-игрок «Ахмата» Маурисио: «Кадыров закричал: «Почему не пасуете на меня? Дайте мяч!»

Бывший полузащитник «Ахмата» Маурисио в интервью «СЭ» рассказал, как играл в футбол с главной Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

«Я играл с Кадыровым в футбол. Вообще, он очень любит футбол и клуб «Ахмат». Помню, как один раз во время двусторонки он решил сыграть с нами. Прошло несколько минут, а мяч все не доходит до Кадырова. Сразу же хочу сказать, что футболисты не специально так делали. И в какой-то момент Кадыров закричал: «Почему вы не пасуете на меня? Я хочу играть в футбол — дайте мне мяч!» После этого практически каждая передача шла на него (смеется)», — сказал Маурисио «СЭ».

Маурисио выступал за «Ахмат» с 2010 по 2016 год. Он провел за клуб 172 матча, забил 28 голов и отдал 16 голевых передач.