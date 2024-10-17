Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:32

Аршавин — про опрос ВЦИОМ: «Интерес россиян к футболу точно не упал. Меня узнают в Петербурге и Москве»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об опросе ВЦИОМ про интерес россиян к футболу.

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за период с 2005 по 2024 год увеличилась с 43 процентов до 77 процентов.

— Видел ли опрос ВЦИОМ?

— Думаю, что это неправда. Насколько футбол продолжает быть интересным для болельщиков? Мне кажется, как раньше. Не знаю в процентном соотношении, но в Петербурге и Москве футбол интересен. Меня узнают. Спрашивают, интересуются. На мой взгляд, интерес точно не упал. Если смотреть по посещаемости, за последние лет 15 она точно выросла, нет?

— В 2018 был пик.

— Там был чемпионат мира, а сейчас мы не играем в еврокубках.

— Поэтому у нас падение.

— Падение с этим связано, но, мне кажется, оно не какое-то катастрофическое.

Также опрос ВЦИОМ показал, что количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 процентов до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 процентов до 18 процентов.

Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Москву хандрит, в Питере нет блатных, у Ротенберга просят прощения. Что происходит перед матчем СКА – ЦСКА
Умер экс-участник One Direction Лиам Пейн. Что известно
Фицо предсказал итоги завершения конфликта на Украине
Агент Квартальнов рассказал о скандале в Минске
Капитан «Вашингтона» Овечкин достиг отметки в 700 передач в НХЛ
Сегодня
Вчера
Неделя